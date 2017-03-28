بالصور.. افتتاح حمام سباحة أولمبي بنادى الاتحاد السكندري يونيو المقبل

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الانتهاء من إنشاء حمام السباحة الأولمبي بنادى الاتحاد السكندري بشكل كامل وجاهزيته للعمل مع أول شهر يونيو القادم.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، نادي الاتحاد السكندري بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية، يرافقه مجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور محمود مشالي.

وأوضح الوزير أن حمام السباحة الأوليمبي بنادى الاتحاد يعد إضافة قوية للبنية الأساسية الرياضية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أت فرع نادى الاتحاد بالغابة الترفيهية يتيح لأول مرة وجود ملعب كرة قدم قانونى خاص بنادى الاتحاد لتقام عليه تدريبات زعيم الثغر.

وعقد وزير الرياضة اجتماعا مع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري بحضور مجموعة من قدماء لاعبي النادى منهم الكابتن محمد عمر والكابتن نصر إبراهيم، والكابتن محمد نور، والكابتن عيد أحمد.

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة كان قد بدأ زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد إنشاء الفرع الاجتماعى لنادى الاتحاد بالغابة الترفيهية بمنطقة سموحة، وأعمال تطوير إستاد الإسكندرية الرياضي.