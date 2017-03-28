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"الرقابة الإدارية" بأسيوط تضبط لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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مصراوي Masrawy

ضبط لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي (1)ضبط لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي (1)

ضبط لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي (2)ضبط لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي (2)

ضبط لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي (3)ضبط لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي (3)

ضبط لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي (4)ضبط لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي (4)

أسيوط - أسامة صديق : 

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملةً على عددٍ من المحال التجارية المتخصصة فى بيع الأغذية وبدالي ومشروع "جمعيتي"، وذلك لمراجعة صلاحية المواد الغذائية وأسعارها.

وتفقد أعضاء الحملة، بمشاركة مندوبين من مديرية الصحة والتموين بالمحافظة، تواريخ إنتاج وانتهاء المواد الغذائية، والأسعار، والشهادات الصحية، ونظافة الأماكن وثلاجات عرض المنتجات.

وجرى تحرير محاضر للمخالفين.

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