أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

حملة لمقاطعة شراء الأسماك بالسويس.. وتجار: "السوق نايم من غير مقاطعة" (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (1)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (1)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (2)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (2)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (3)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (3)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (4)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (4)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (5)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (5)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (6)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (6)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (7)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (7)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (8)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (8)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (9)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (9)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (10)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (10)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (11)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (11)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (12)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (12)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (13)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (13)

مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (14)مقاطعة شراء الأسماك بالسويس (14)

 

السويس - حسام الدين أحمد:

دشن عدد من النشطاء في السويس، اليوم الثلاثاء، حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمقاطعة شراء الأسماك، بعد تضاعف أسعارها بمختلف أنواعها.

 

 

"مصراوي" تجول في سوق الأنصاري، أكبر سوق مفتوح لبيع الأسماك والقشريات والمأكولات بالسويس، والذي يشهد حالة ركود منذ منتصف يناير الماضي، بسبب ارتفاع الأسماك، نتيجة لقلة المعروض، وفتح باب التصدير على مصراعيه حتى شمل الأنواع الشعبية.

"السمك غالي علينا قبل ما يكون على الزبون.. ومش معقول طاولة الحارت توصل ألفين جنيه، يعني الكيلو يزيد عن 80 جنيهًا، فى الجملة، بعد ما كان بـ30 جنيهًا الموسم اللى فات، طيب هبيع للناس بكام!".. بتلك الكلمات عبّر علي شوقي، تاجر أسماك، عن استيائه من ارتفاع أسعار الأسماك، مضيفًا: "سمك اللوت أيضًا ارتفع من 35 جنيهًا للكيلو إلى 65 جنيهًا، كما طالت نار الأسعار الأنواع الشعبية، فالمكرونه التي كانت تباع بـ12 جنيهًا، أصبحت بـ30 جنيهًا".

 

 

وانتقد "شوقي" حملات المقاطعة، قائلًا: "السوق نايم.. الوضع ليس في حاجة لحملات مقاطعة، لأن المواطنين عزفوا بالفعل عن الشراء، بسبب الأسعار بعدما كانت الأسماك أرخص من الفاكهة".

وأشار سيد خراز، تاجر سمك وصاحب لنش صيد، إلى أن الوضع زاد سوءًا مع قرب نهاية موسم الصيد، والذي يتزامن مع نهاية أبريل المقبل، وزادت الكميات المصدرة للخارج، خاصة لدولتي والآردن، وتعتبر الأخيرة سوقًا مفتوحًا لتجارة الأسماك.

وأضاف "خراز": "ليس عدلًا أن نختصر أسباب الغلاء فى التصدير فقط، فالكمية المعروضة قليلة بسبب عدم تطبيق القانون والمخالفات التى يرتكبها أصحاب اللنشات والصيد بحرف غير المخصصة لهم، ما يمثل جهد صيد بخليج السويس، وإلى جانب ذلك فقد ارتفعت تكاليف الصيد أيضًا".

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار