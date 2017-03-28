حملة لمقاطعة شراء الأسماك بالسويس.. وتجار: "السوق نايم من غير مقاطعة" (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

دشن عدد من النشطاء في السويس، اليوم الثلاثاء، حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمقاطعة شراء الأسماك، بعد تضاعف أسعارها بمختلف أنواعها.

"مصراوي" تجول في سوق الأنصاري، أكبر سوق مفتوح لبيع الأسماك والقشريات والمأكولات بالسويس، والذي يشهد حالة ركود منذ منتصف يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الأسماك، نتيجة لقلة المعروض، وفتح باب التصدير على مصراعيه حتى شمل الأنواع الشعبية.

"السمك غالي علينا قبل ما يكون على الزبون.. ومش معقول طاولة الحارت توصل ألفين جنيه، يعني الكيلو يزيد عن 80 جنيهًا، فى الجملة، بعد ما كان بـ30 جنيهًا الموسم اللى فات، طيب هبيع للناس بكام!".. بتلك الكلمات عبّر علي شوقي، تاجر أسماك، عن استيائه من ارتفاع أسعار الأسماك، مضيفًا: "سمك اللوت أيضًا ارتفع من 35 جنيهًا للكيلو إلى 65 جنيهًا، كما طالت نار الأسعار الأنواع الشعبية، فالمكرونه التي كانت تباع بـ12 جنيهًا، أصبحت بـ30 جنيهًا".

وانتقد "شوقي" حملات المقاطعة، قائلًا: "السوق نايم.. الوضع ليس في حاجة لحملات مقاطعة، لأن المواطنين عزفوا بالفعل عن الشراء، بسبب الأسعار بعدما كانت الأسماك أرخص من الفاكهة".

وأشار سيد خراز، تاجر سمك وصاحب لنش صيد، إلى أن الوضع زاد سوءًا مع قرب نهاية موسم الصيد، والذي يتزامن مع نهاية أبريل المقبل، وزادت الكميات المصدرة للخارج، خاصة لدولتي السعودية والآردن، وتعتبر الأخيرة سوقًا مفتوحًا لتجارة الأسماك.

وأضاف "خراز": "ليس عدلًا أن نختصر أسباب الغلاء فى التصدير فقط، فالكمية المعروضة قليلة بسبب عدم تطبيق القانون والمخالفات التى يرتكبها أصحاب اللنشات والصيد بحرف غير المخصصة لهم، ما يمثل جهد صيد بخليج السويس، وإلى جانب ذلك فقد ارتفعت تكاليف الصيد أيضًا".