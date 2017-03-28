بالصور.. وزير التنمية يطالب المحافظين بمواكبة العصر ودفع عجلة التنمية

الشرقية – فاطمة الديب:

طالب الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بمواكبة العصر ودفع عجلة التنمية، وضرورة أن يقود كل محافظ التنميةً بنفسه على أرض محافظته؛ وذلك لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدَّمة في كافة المجالات، وعدم الاعتماد على المركزية في التخطيط، والتمويل، مع التشديد على اختيار أكفأ القيادات.

من جانبه؛ قدّم اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، عرضًا موجزًا عن أهم المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي ختام الجولة أهدى محافظ الشرقية، أوسكار (درع) المحافظة لوزير التنمية المحلية، على هامش الزيارة، وتفقده لعددٍ من المشروعات.