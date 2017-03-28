بالصور.. وزير الرياضة: عودة المباريات لاستاد الإسكندرية خلال شهرين

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير استاد الإسكندرية الرياضي، ليكون جاهزًا لاستضافة مباريات الدوري العام ومباريات المنتخب، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ولفت الوزير خلال تفقده الاستاد، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إلى إمكانية إقامة افتتاح البطولة العربية للأندية لكرة القدم القادمة بإستاد الإسكندرية، بعد الانتهاء من تطويره ليصبح بنية أساسية تضاف إلى الصروح الرياضية بالمحافظة.

وأكد أن إستاد الإسكندرية يعدّ صرحًا رياضيًا تاريخيًا شهد العديد من البطولات، وتحفة معمارية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التجديدات التي تلحق به حاليًا ستجعله واحدًا من الإستادات الرياضية العالمية، التي سيرغب لاعبو مصر في اللعب عليه.

وتتضمن المرحلة الأولى من أعمال تطوير الإستاد: تأسيس وتجهيز تراك ألعاب القوى المحيط بالملعب طبقًا للمواصفات الدولية، وتعديل البنية التحتية للتجهيزات الخاصة بخدمات الملعب، فضلاً عن رفع كفاءة أرضية الملعب والواجهات الداخلية للمدرجات وصيانتها، وتطوير صالة الجيم، والمركز الإعلامى والصحفي.

بينما تشمل المرحلة الثانية: تطوير صالة الألعاب الكبرى، وإنشاء حمام سباحة، وتطوير صالة الألعاب الفردية، ورفع كفاءة الأسوار الخارجية.

يشار إلى أن الوزير خالد عبد العزيز تفقد، المدرجات، وتراك ألعاب القوى، وأرضية ملعب الإستاد للتأكد من جودتها وتطويرها على أعلى مستوى، وذلك برفقة عدد من مسئولى هيئة الإنتاج الحربي القائمين على تنفيذ أعمال التطوير، وشريف سعد رئيس هيئة الإستاد، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم.