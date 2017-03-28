بعد خلاف بينهما.. إسماعيل يجتمع بوزيري السياحة والبيئة

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لقاء اليوم الثلاثاء، مع كلٍ من: وزيري السياحة والبيئة لمتابعة ملف حماية المحميات الطبيعية وأوضاعها.

يأتي هذا اللقاء بعد مشادة كلامية نشبت بين الوزيرين أثناء حضورهما جلسة نقاشية في لجنتي السياحة والبيئة برئاسة النائبة سحر مصطفى والنائب طلعت السويدي، الإثنين الماضي، حول استغلال المحميات الطبيعية في محافظة الفيوم في السياحة العلاجية

حيث بدأت المشادة حينما عرض وزير البيئة، خالد فهمي، خطة لتطوير وادي الريان، وقال إن الوزارة ستنتهي منها خلال 6 أشهر ابتداءً من نوفمبر المقبل، ثم تحدث عن رؤية أخرى لتطوير وادي الحيتان، لتصبح مقصد هام خلال الـ "ويك إند".

وأضاف فهمي : "ستكون هناك منطقة للشلالات، ومناظر رائعة من الصحراء ستُحول لمشروعات سياحية هامة"، ووواصل موجهًا حديثه للنواب: "تخيلوا بقى العشاء بليل مع موسيقى لبيتهوفن".

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وهو ما أغضب وزير السياحة، يحيى راشد، ودفعه لتوجيه حديث لوزير البيئة خلال عرضه للخطة، قائلاً: "سيب الجزء الخاص بالسياحة هنتكلم فيه، إحنا معانا رئيس هيئة التنمية السياحة، وهناك فرق بين البعد البيئي لأي محمية، والبعد السياحي، حضرتك تطرق للبعد البيئي، أما البعد السياحى، فإحنا عندنا بيوت خبرة وخطط للتسويق".

واستطرد وزير السياحة: "لازم نتكلم عن تمهيد الطرق وتأمينها، لازم يبقى فيه دراسات قبل ما نفكر نعمل الحاجات اللى وزير البيئة اتكلم عنها مع احترامى الكامل له"، ثم داعبه في نهاية حديثه: "وهتحط بيتهوفن فين بقى؟".

وتدخلت سحر طلعت مصطفى رئيسة اللجنة، مؤكدة أن التنسيق بين الجهات غائب، مشيرة إلى أن هناك تضاربا واضحا، وأن اللجنة تحتاج خطة متكاملة وموحدة، ورد عليها خالد فهمى، قائلًا: "هناك دراسات مُقامة بالفعل، ولا يوجد تضارب بين الوزارات".