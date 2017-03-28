تشريعة النواب ترفع الحصانة عن سحر الهواري

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وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على رفع الحصانة عن النائبة سحر الهوارى، بناء على طلبها، ورفضت اللجنة طلب رفع الحصانة عن النائبة غادة صقر.

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كانت النيابة العامة أرسلت طلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، برفع الحصانة على النائبة سحر الهوارى، وطالبت النيابة فى مذكرتها التى أرسلتها إلى رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبة سحر الهوارى، وذلك لمحاكمتها فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية أول العامرية والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلى غرب الإسكندرية.