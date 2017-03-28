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وزير البيئة الأوغندي: رفض طلب مصر بالسيطرة الكاملة على النيل

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وزير البيئة الأوغندي: رفض طلب مصر بالسيطرة الكاملة على النيل وزير البيئة الأوغندي: رفض طلب مصر بالسيطرة الكاملة على النيل

التحرير

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قالت إذاعة "kfm" الأوغندية، إن مجلس وزراء النيل، الجهاز الأعلى للسياسات في مبادرة حوض النيل، رفض مطالب المصرية بالسيطرة الكاملة على نهر النيل.

وخلال اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة الأوغندي سام شيبتوريس، في مدينة عنتيبي، رفضت الدول الأعضاء السبعة التي حضرت الاجتماع مطالب .

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ومن جانبه، قال شيبتوريس إنه "تم منح الوقت للحكومة المصرية للتشاور واتخاذ قرار بشأن موقفها الذي اتخذه مجلس الوزراء".

وجدير بالذكر أنه تم تجميد عضوية مصر في المجلس منذ عام 2010؛ وذلك بسبب قرار المجلس ورفضه السيطرة الكاملة لمصر على نهر النيل.

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التحرير

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