أيمن أبو العلا يطالب بتعديل مواد الحبس في قانون التظاهر

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طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بإجراء تعديل على قانون التظاهر، خصوصا فيما يتعلق بالمادة التي اعتبرت تجمع أكثر من 10 أفراد تظاهرا، يستوجب الإخطار، مضيفا: «العدد قليل جدا، خصوصا أنه من الممكن أن يكون هذا التجمع من أجل مؤتمر حزبي أو ما شابه».

وأضاف أبو العلا، في كلمة له بالجلسة العامة أمس خلال مناقشة تعديلات قانون التظاهر، أن هناك تعديلا أيضا يجب إجراؤه لضمان عدم معاقبة أي متظاهر سلمي شارك في تظاهرة ولا يعلم أنها دون إخطار ولم يشارك في أي عمليات عنف. ودعا أبو العلا، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة النظر فى العديد من مواد قانون التظاهر، خاصة مواد الحبس، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر بالقانون، وأن يكون التغيير جذريا في مواد قانون التظاهر.

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وأضاف أبو العلا أن هناك العديد من المواد بالقانون غير ملائمة كالمادة الخاصة بالسجن 5 سنوات للمشاركين فى مظاهرة دون تصريح حتى ولو لم يرتكبوا أى جرم، كما أن المادة التى تحدد مكان التظاهر غير مناسبة، ما دامت المظاهرات لم تخرج عن نطاق القانون وتعيق حركة المرور، مشيرًا إلى أنه من حق المشرع أن يعدل فى القانون، ما دامت هناك حاجة إلى ذلك.