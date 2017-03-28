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بالأسماء| الغائبون عن «قمة الأردن».. والسيسي يتقدم الحاضرين

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بالأسماء| الغائبون عن «قمة الأردن».. والسيسي يتقدم الحاضرين بالأسماء| الغائبون عن «قمة الأردن».. والسيسي يتقدم الحاضرين

التحرير

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الأردن – إسماعيل الوسيمي:

يتوافد القادة والزعماء العرب، اليوم الثلاثاء، على الأردن؛ للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرون.

وفي الوقت الذي تضم فيه الجامعة العربية 22 دولة، من المتوقع ألا يتخطى التمثيل على مستوى الرؤساء، غدًا الأربعاء، 15 من الرؤساء والزعماء العرب، حيث تكتفي باقي الدول بحضور ممثلين عنها.
 
ويأتي في مقدمة الحاضرين، الرئيس عبد الفتاح ، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فضلا عن رئيس القمة الحالي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وملوك الكويت وقطر والبحرين.
 
ولأول مرة، ستشهد القمة - التي ستقام بمنطقة البحر الميت - حضور رئيسي لبنان والصومال بعد انتخابهما مؤخرا، بينما يظل مقعد سوريا شاغر بسبب تعليق عضويتها.

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ومن المنتظر أن يحضر ممثلًا عن دولة ليبيا رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. كما سيحضر ممثلين عن رؤساء دول الإمارات والجزائر وعمان؛ للظروف الصحية التي تعوق حضور رؤساء تلك الدول.
 
 
 

 

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التحرير

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