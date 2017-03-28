«زراعة النواب» تطالب بوضع حلول نهائية لمشكلة تقنين وضع اليد بمطروح

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طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعيني، بوضع حلول نهائية لمشكلة تقنين وضع اليد بمناطق: المغرة، وقرى سيدى عبد الرحمن، وامتداد ترعة الحمام، وجنوب الضبعة، والعلمين بمحافظة مطروح، وتخصيص 16 ألف فدان للعاملين في هيئة التعمير، دون الوضع في الاعتبار وضع اليد على هذه المساحات.

ودعا النائب أحمد رسلان، مقدم طلب الإحاطة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إلى تنمية محافظة مطروح بدلًا من تخصيص أراضى المواطنين للعاملين في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأكد صلاح عياد، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، أن الأرض التي تنوى الهيئة الحصول عليها بها بنية تحتية وعليها حياة قائمة بالفعل، وقرار الاستيلاء عليها من الهيئة غير مقبول.

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وأوضح عبد الفتاح طه، نائب رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن أرض النقرة تابعة لشركة الريف المصرى والهيئة غير مسئولة عنها، ولذلك تسأل الشركة عن الوضع القائم هناك.

وفيما يخص أراضي الـ16 ألف فدان، أكد أنه تم التنسيق مع المحافظة لضمان عدم المساس بأى شخص في هذه المساحة، يزرع أرضه قائلا: "مفيش حد هيسيب أرضه".