«المصرية لحماية الدستور» تطالب بإصدار قانون تكافؤ الفرص

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أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور بيانًا أكدت من خلاله أن الدستور المصري شدد على مبدأ المساواة أمام القانون، وألزم الدولة بضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لمواده، كما ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية وفقًا للقانون، وهو ما ترتب عليه تمثيل المرأة المصرية بواقع 89 نائبة في البرلمان المصري، تمثل 14.5% من عدد النواب، في سابقة أولى في تاريخ البرلمان المصري، كما نص الدستور على تمثيلها بنسبة 25% على الأقل في المجالس المحلية.

وأوضحت المؤسسة أن الدولة تلتزم وفقًا للدستور بكفالة حق المرأة في تولي الوظائف العامة والإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وقد احتفلت المرأة المصرية بتعيين أول محافظة لمحافظة البحيرة في عام 2017، وتتطلع المؤسسة المصرية لحماية الدستور لمجلس الدولة، باعتباره حصن الدفاع عن الحقوق والحريات، لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، احتراماً لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز الذي كفله الدستور.

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وطالبت المؤسسة بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز لضمان إتاحة الفرص المتكافئة والعادلة للمواطنة المصرية والمواطن المصرى للعمل في كل المجالات على أساس الكفاءة ودون تمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو الإعاقة تطبيقًا لأحكام الدستور، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز لمتابعة تنفيذ القانون والتأكد من احترامه.