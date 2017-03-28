فورد تكشف عن إصدار رياضي جديد من سيارتها «إيدج»

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كشفت شركة "فورد" الأمريكية عن إصدارات رياضية من سيارتها الرياضية "كروس أوفر" الشهيرة "إيدج"، خلال معرض دالاس فور ورث الدولي للسيارات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الإصدار SEL Sport سيعمل بالمحرك ذى السعة 2000 CC من طراز "إيكو بوست"، كما سيكون هناك إصدار يعمل بمحرك ذى سعة 3500 CC ومزود بست سلندرات "V6"، وذلك بحسب موقع "فورد أوثورتي".

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وتتمتع السيارة بالمميزات الرياضية القياسية والتي تتعلق بالإطارات والعجلات والسبويلر الخلفي، إضافة إلى ألوان جديدة تميل إلى النسق الرياضي كجزء من تطويرها للسيارة الكروس أوفر الشهيرة.

وتعول الشركة الأمريكية بشكل أساسى على الإصدار الجديدة من إيدج، حيث تؤكد فورد أنه سيواكب توقعات محبي النسق الرياضي في السيارات الكروس أوفر وسيقدم أداء أكبر من المتوقع.