مرتضى منصور يطالب السيسي بافتتاح منشآت الزمالك الجديدة

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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد افتتاح المنشأت الجديدة للقلعة البيضاء.

وقال منصور، فى تصريحات صحفية، أن افتتاح المنشأت الجديدة للزمالك سيكون يوم 7 أبريل المقبل بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

وطالب منصور بحضور القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى النادي، خلال افتتاح منشأت الأبيض.

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وقام الجهاز الإدارى للفريق، بحجز أحد فنادق الإسكندرية لدخول الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء سموحة يوم 1 من الشهر القادم في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك مازال متمسكا حتى الآن بقرار الانسحاب من الدوري، بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق فى بطولة الدوري.