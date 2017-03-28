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المقاصة يوضح موقفه من رحيل إيهاب حلال

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المقاصة يوضح موقفه من رحيل إيهاب حلال المقاصة يوضح موقفه من رحيل إيهاب حلال

التحرير

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أكد محمد مجد، المشرف العام على الكرة بنادي للمقاصة، أن إدارة النادي لن تقف فى طريق إيهاب جلال المدير الفني للفريق فى حالة طلبه الرحيل.

وقال مجد، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج «جوه الجون»، أن عقد إيهاب جلال ممتد مع الفريق، ولكن في حالة طلبه الرحيل، لن تقف الإدارة في طريقه وطموحه، رغم رغبتها في استمراره كمدير فني.

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وحول مستقبل أحمد الشيخ، قال الأهلي متمسك بعودة أحمد الشيخ إلى صفوفه خاصة بعد تألق اللاعب، لذلك فإنه لن يستطيع الاستمرار مع المقاصة.

بينما تحدث عن مصير جون أنطوي مع الفريق، وأوضح "مصير أنطوي مع المقاصة مرتبط برحيل أو استمرار نانا بوكو، المُعار إلى الدوري الإماراتي بنية البيع».

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التحرير

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