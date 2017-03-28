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وزير الكهرباء يلتقي وفد من السفارة الدنماركية لبحث التعاون بين البلدين

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وزير الكهرباء يلتقي وفد من السفارة الدنماركية لبحث التعاون بين البلدين وزير الكهرباء يلتقي وفد من السفارة الدنماركية لبحث التعاون بين البلدين

مصراوي Masrawy

محمد شاكر وزير الكهرباء

كتبت- هاجر حسني:

استقبل محمد شاكرـ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد من السفارة الدانماركية وممثلي وكالة دانيدا للتنمية الدانماركية وعدد من الشركات الدانماركية وذلك لبحث التعاون القائم والمستقبلى بين البلدين.

وقال بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن شاكر أشاد في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الدانماركية والتعاون بين الحكومتين.

واستعرض الوزير مشروعات القطاع وقدمت ممثلة الوكالة مقترح لتدعيم مشروعات قطاع الكهرباء المصرى من خلال قروض تجارية وآلية التمويل وموقف الضمانة الحكومية ومن بين تلك المشروعات رفع كفاءة وتدعيم شبكات النقل بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح.

وفى نهاية الاجتماع تم تحديد لقاءات مع الشركة القابضة لكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك لمناقشة شروط التمويل المقدمة وذلك بهدف الوصول لأفضل التسهيلات.

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