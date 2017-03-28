أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأمن التونسي يوقف محتجا يحمل سكينا في مقر البرلمان

Google+ Print
الأمن التونسي يوقف محتجا يحمل سكينا في مقر البرلمان الأمن التونسي يوقف محتجا يحمل سكينا في مقر البرلمان

مصراوي Masrawy

قوات الأمن التونسية

 

تونس (د ب أ)

أوقف الأمن التونسي اليوم الثلاثاء شخصا يحمل سلاحا أبيض محاولا دخول مقر البرلمان، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وقال مسؤول مكلف بالإعلام في البرلمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مواطنا كان من بين محتجين آخرين من العاطلين عن العمل حاول دخول البرلمان حاملا سكينا قبل أن يوقفه أعوان الأمن الرئاسي.

وأوضح "أن جهاز المراقبة الالكتروني كشف السكين، والأمن بصدد التحقيق معه".

ولا تعرف بعد نوايا الموقوف القادم من مدينة قفصة جنوب البلاد، لكن المصدر أفاد بان احتجاجات مماثلة يشهدها مقر البرلمان بشكل متواتر، إذ يحاول المحتجون عادة التواصل مع نواب البرلمان لشرح اوضاعهم.

وقبل عامين شهد متحف باردو المحاذي لمقر البرلمان هجوما ارهابيا أوقع 21 قتيلا في صفوف السياح.

وبحسب التحقيقات الأمنية ، فإن البرلمان كان من بين أهداف المهاجمين الارهابيين اللذين قتلا على أيدي القوات الخاصة.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط