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العراق: اخماد النيران في آخر الابار النفطية بحقل القيارة

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العراق: اخماد النيران في آخر الابار النفطية بحقل القيارة العراق: اخماد النيران في آخر الابار النفطية بحقل القيارة

مصراوي Masrawy

وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي

بغداد (د ب أ )

أعلن وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي اليوم الثلاثاء اخماد النيران في البئر رقم 42 في حقل القيارة بمحافظة نينوى، وهو آخر الآبار النفطية المشتعلة في حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى، 400 كم شمالي بغداد.

وقال الوزير العراقي ،في بيان صحفي، إن "الملاكات الفنية والهندسية والجهات الساندة في الشركات النفطية والدفاع المدني والجهد العسكري، تمكنت من اطفاء البئر رقم 42 في حقل القيارة والسيطرة عليه بشكل كامل" .

وأضاف أن وزارة النفط حريصة على "تأهيل وتطوير حقل القيارة ووضع الخطط اللازمة لذلك ".

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