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بالصور.. الرقابة الادارية تضبط مخالفات عديدة بالجمعيات الاستهلاكية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

حملة الرقابة الادارية (1)حملة الرقابة الادارية (1)

حملة الرقابة الادارية (2)حملة الرقابة الادارية (2)

حملة الرقابة الادارية (3)حملة الرقابة الادارية (3)

حملة الرقابة الادارية (4)حملة الرقابة الادارية (4)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

شكّل مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، لجنة برئاسة العقيد محمد الجهيني، للمرور على الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ومشروع جمعيتي التابع للشباب الخرجين ومشروع أمان التابع لوزارة الداخلية، ومنافذ السلع الغذائية والجمعيات التعاونية؛ للوقوف مدى الجاهزية لاستقبال شهر رمضان وتوافر السلع الغذائية الأساسية ودقة الأوزان وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتنسيق مع مديرية والتجارة الداخلية.
                                        
وأسفرت الحملة عن ضبط بعض الجمعيات التي لا تلتزم بمواعيد التشغيل، ووضع قوائم الأسعار على المقررات، كما تم ضبط كمية من الزيت السابق استخدامه بأحد الجمعيات التعاونية "فرع السمك"، وتم التحفظ على الكمية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى تحرير محضر لعدم وجود شهادة صحية مع العامل بنفس الجمعية.
 
ولاحظت الحملة في أثناء مرورها على أحد محال السوبر ماركت، امتناعه عن عدم الإعلان عن السلع المعروضة، وجارٍ تحرير محضر عدم إعلان له.

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