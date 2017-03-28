بالصور.. الرقابة الادارية تضبط مخالفات عديدة بالجمعيات الاستهلاكية في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

شكّل مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، لجنة برئاسة العقيد محمد الجهيني، للمرور على الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ومشروع جمعيتي التابع للشباب الخرجين ومشروع أمان التابع لوزارة الداخلية، ومنافذ السلع الغذائية والجمعيات التعاونية؛ للوقوف مدى الجاهزية لاستقبال شهر رمضان وتوافر السلع الغذائية الأساسية ودقة الأوزان وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.



وأسفرت الحملة عن ضبط بعض الجمعيات التي لا تلتزم بمواعيد التشغيل، ووضع قوائم الأسعار على المقررات، كما تم ضبط كمية من الزيت السابق استخدامه بأحد الجمعيات التعاونية "فرع السمك"، وتم التحفظ على الكمية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى تحرير محضر لعدم وجود شهادة صحية مع العامل بنفس الجمعية.



ولاحظت الحملة في أثناء مرورها على أحد محال السوبر ماركت، امتناعه عن عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وجارٍ تحرير محضر عدم إعلان له.