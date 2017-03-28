​بالصور.. جامعة بورسعيد تمنح 15 باحثًا درجتَي الماجستير والدكتوراه

بورسعيد – طارق الرفاعي:

عقد مجلس جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهري لمناقشة الموضوعات المطروحة بجدول أعمال مجلس الجامعة، وذلك بمقر الجامعة الرئيس بمدينة بورفؤاد.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على منح درجة الدكتوراه لـ"7" باحثين، منهم "3" بكلية التربية النوعية، واثنان بكلية التربية، وباحث واحد بكليتي التجارة والعلوم. كما وافق على منح درجة الماجستير لـ"8" باحثين، منهم "4" بكلية العلوم، واثنان بكلية التجارة، وباحث واحد بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية.

وتضمن الاجتماع، موافقة المجلس على مقترح مجلس كلية العلوم بشأن تنظيم رحلة علمية لطلبة المستويَين الثاني والثالث بقسم علوم البحار، إلى مدينة حماطة بالبحر الأحمر لدراسة البيئة الطبيعية.