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بالصور.. وزير التنمية المحلية: إعلان "الشرقية بلا أمية" خلال عامين

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مصراوي Masrawy

زيارة الوزير لمحافظة الشرقية (1)زيارة الوزير لمحافظة الشرقية (1)

زيارة الوزير لمحافظة الشرقية (2)زيارة الوزير لمحافظة الشرقية (2)

زيارة الوزير لمحافظة الشرقية (3)زيارة الوزير لمحافظة الشرقية (3)

زيارة الوزير لمحافظة الشرقية (4)زيارة الوزير لمحافظة الشرقية (4)

الشرقية – فاطمة الديب
طالب الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بالقضاء على الأمية بالمحافظة خلال عامين، مشيرًا إلى ضرورة أن يقوم كل طالب جامعي بتعليم عدد محدد من الأميين، للقضاء على الأمية باعتبارها ضرورة اقتصادية.
 
وطرح الوزير، اليوم الثلاثاء، استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، والتي تتمركز حول وضع المخطط الاستراتيجي على المستوى القومي، ووضع مخطط للإسراع في التنمية في كافة المجالات؛ لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الإعلان عن مشروع محاربة الأمية.
 
وقال الوزير: "إن هناك مجموعة من التحديات تواجهنا خلال الفترة الحالية، تتطلب وضع طرق غير تقليدية للتغلب عليها للانطلاق نحو آفاق المستقبل، وإحداث نقله نوعية للنهوض بكافة قطاعات العمل الخدمية والتنموية؛ بما يعود بالنفع على المواطنين".
 
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الشرقية، لاستعراض عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية المنفذة على أرض المحافظة؛ وللوقوف على نِسَب التنفيذ والمعوقات، والعمل على إزالتها بشكل فوري.
 

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