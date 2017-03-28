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ميسي مهدد بالإيقاف لسوء السلوك

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ميسي مهدد بالإيقاف لسوء السلوك ميسي مهدد بالإيقاف لسوء السلوك

التحرير

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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحقيقا حول سلوك ليونيل ميسي تجاه الحكم المساعد في مباراة منتخب الأرجنتين أمام تشيلي في الجولة الماضية، ضمن تضفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت ماركا إلى احتمالية معاقبة ميسي بالإيقاف من مباراتين إلى 4 مباريات، حال ثبت توجيهه لإهانات لفظية تجاه الحكم المساعد، وذلك بعد أن أرسلت اللجنة التأديبية في الفيفا خطابا للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تفيده بفتح التحقيق.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية على أن التقرير الحكام للمباراة لم يتواجد فيه أي إدانة لليونيل ميسي، إلا أن الفيفا ذكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وفقا للمادة 77، أن اللجنة التأديبية يحق لها فرض عقوبات على لاعب حتى لو لم يلاحظ الحكم توجهه بأي إهانات لفظية.

وينتظر الفيفا أن يرد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بموعد أقصاه الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة لتقديم الأدلة الكافية لعدم تورط ميسي قبل اتخاذ القرار، وذلك على أن يخوض ميسي مباراة اليوم أمام بوليفيا وتبدأ معاقبته في المباريات المقبلة في التصفيات في حال إثبات إدانته.

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التحرير

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