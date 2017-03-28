بالاك: الخيارات محدودة أمام أوزيل في حال الرحيل عن أرسنال

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أشار اللاعب الألماني السابق مايكل بالاك، إلى أن مواطنه مسعود أوزيل ينتظر تحديد فينجر لمستقبله مع أرسنال، قبل إتخاذ قراره في البقاء أو الرحيل عن المدفعجية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الخيارات أمام أوزيل محدودة في حال قرر الرحيل عن الفريق اللندني، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس".

وأوضح بالاك بأنه يعد من أشد المعجبين بأوزيل في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها جراء لعبه في الدوري الإسباني والإنجليزي رفقة أندية ريال مدريد وأرسنال على الترتيب.

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وأضاف بالاك أنه في الوقت الحالي لا توجد العديد من الأندية التي يمكن أن تتحمل الطلباتت المادية التي يرغب فيها أوزيل، مشيرا إلى ضرورة عدم تسرعه في إتخاذ القرار.