بيريز يحذر مبابي من الانضمام لريال مدريد

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طالب اللاعب الفرنسي السابق روبر بيريز، مواطنه كيليان مبابي لاعب موناكو الحالي، بعدم الرضوخ لإغراءات ريال مدريد في حال تقدم الفريق الملكي بعرض لضمه بنهاية الموسم الحالي، حسبما أفاد موقع "سكاي سبورتس".

ونصح بيريز، مبابي بضرورة الاستمرار في صفوف موناكو لموسمين على الأقل كونه صغير في السن وبحاجة إلى اللعب، مشيرا إلى عدم حاجته في الوقت الحالي إلى ريال مدريد الذي يعد من أفضل الأندية في العالم وسيعاني من الضغوطات الهائلة هناك.

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وأوضح بيريز أنه من السهل للغاية مقارنة مبابي بالهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي تيري هنري، وذلك من حيث الجودة العالية والمهارة الكبيرة في إنهاء الهجمات والسرعة الكبيرة والذكاء في الملعب.