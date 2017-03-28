أستراليا تعقد موقف الإمارات في تصفيات المونديال

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حقق المنتخب الأسترالي فوزا ثمينا على نظيره الإماراتي بثنائية نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الثانية في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده من النقاط إلى 13 نقطة ليتصدر المجموعة مناصفة مع السعودية واليابان، بينما تجمد رصيد الإمارات عن النقطة التاسعة وتتعقد أموره في الوصول إلى المونديال للمرة الأولى منذ مشاركته الأخيرة في نسخة إيطاليا 1990.

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وافتتحت أستراليا التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق جاكسون إيرفين، قبل أن يوجه ماثيو ليكي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب الإماراتي من خلال تسجيل الهدف الثاني عن طريق ماثية ليكي، ليعزز الكانجارو الأسترالي حظوظه في المشاركة الرابعة على التوالي في المونديال.