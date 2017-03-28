بعد نجاح «تلاتة في واحد».. حرب كلامية بين شيماء سيف ومذيعة «نفسنة»

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وجّهت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام اليوم الثلاثاء رسالة لجمهورها، بعد أن حققت أحدث حلقات برنامجها "تلاتة في واحد" المذاع على قناة "أون تي في" أعلى نسب مشاهدة.

وكتبت شيماء: "شكرًا لكل واحد فيكم على ٢ مليون مشاهدة في أقل ٢٤ ساعة ومتدايقوش نفسكوا من أى نفسيات، على الأقل بنعمل نسب مشاهدة عشان بنبسط الناس مش بالأباحة والخناقات".

ولكن هل تعمدت شيماء سيف توصيل رسالة غير مباشرة لمذيعات برنامج "نفسنة"، خاصة وأن الفنانة هيدي كرم نشرت صورة لها بموقع إنستجرام، أمس الثلاثاء، من كواليس إحدى حلقات البرنامج وعلّقت قائلة: "النفسنه مش لأي حد... والأصلي هايفضل طول عمره أصلي والباقي تقليد".

يذكر أن شيماء بدأت تجريتها فى تقديم البرامج ببرنامج "نفسنة" وحققت معهم مشاهدات عالية بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم واجهت شيماء مع مذيعتى البرنامج انتصار وهيدي بعض الأزمات منها اشتباك هيدي وشيماء بالأيدي إلا أن كلاهما نفى هذه الشائعات.

الأزمة الثانية وقوع خلافات بين شيماء وإدارة قناة "القاهرة والناس" بسبب التصوير اليومي للبرنامج وانشغالها بأعمالها الفنية الأخرى، وكان على رأسها مشاركتها بمسرحية "أهلاً رمضان" مع الفنان محمد رمضان قبل التحاقه بالجيش.