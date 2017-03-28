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بالصور.. شُنط مدرسية ومواد غذائية من "المبادرة القومية ضد السرطان" لطلاب الزينية شمال الأقصر

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مصراوي Masrawy

المبادرة القومية ضد السرطانالمبادرة القومية ضد السرطان

المبادرة القومية ضد السرطان (2)المبادرة القومية ضد السرطان (2)

المبادرة القومية ضد السرطان (3)المبادرة القومية ضد السرطان (3)

المبادرة القومية ضد السرطان (4)المبادرة القومية ضد السرطان (4)

المبادرة القومية ضد السرطان (5)المبادرة القومية ضد السرطان (5)

المبادرة القومية ضد السرطان (6)المبادرة القومية ضد السرطان (6)

المبادرة القومية ضد السرطان (7)المبادرة القومية ضد السرطان (7)

المبادرة القومية ضد السرطان (8)المبادرة القومية ضد السرطان (8)

الأقصر – محمد محروس:

وزّع ممثلو جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، بالتنسيق مع مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الثلاثاء، شنطًا مدرسية وكرتونة سلع غذائية على طلاب بعض مدارس المركز، تحت رعاية العميد صلاح المندوه رئيس المدينة.

وأشارالمندوه إلى أن الجمعية دشّنت مبادرةً للتوعية بالمرض، تخلّلها توزيع شنط مدرسية على جميع الطلبة في بعض المدارس الابتدائية وهي: (مدرسة الصعايدة، وعمرو بن العاص بالزينية قبلي، وجاد الكريم بالمدامود بحري)، بالإضافة إلى توزيع كرتونة سلع غذائية بداخلها "زيت وأرز وسمن ومكرونة".

ووجه رئيس مدينة الزينية، الشكرَ، خلال حضوره عملية التوزيع بمدرستي (الصعايدة - عمرو بن العاص)، للقائمين على جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، لتوعية طلاب المدارس بخطورة هذا المرض.

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