بالصور.. الرقابة الإدارية تضبط 25 كيلو لحوم "فاسدة" داخل سوبر ماركت شهير بطنطا

الغربية - مروة شاهين:

ضبطت حملة من الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، 25 كيلو جرام لحوم وأسماك مختلفة وجميعها منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص داخل سوبر ماركت "خير زمان" بطنطا.

تمكنت الحملة من حصر الكميات والتحفظ عليها من قبل مفتشي "الطب البيطري، التموين، والصحة" وإعدامها، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إعدام المضبوطات في وجود أعضاء الحملة.