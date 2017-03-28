أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. الرقابة الإدارية تضبط 25 كيلو لحوم "فاسدة" داخل سوبر ماركت شهير بطنطا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لحوم "فاسدة" داخل سوبر ماركتلحوم

لحوم "فاسدة" داخل سوبر ماركتلحوم

لحوم "فاسدة" داخل سوبر ماركتلحوم

لحوم "فاسدة" داخل سوبر ماركتلحوم

الغربية - مروة شاهين:

ضبطت حملة من الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، 25 كيلو جرام لحوم وأسماك مختلفة وجميعها منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص داخل سوبر ماركت "خير زمان" بطنطا.

تمكنت الحملة من حصر الكميات والتحفظ عليها من قبل مفتشي "الطب البيطري، ، والصحة" وإعدامها، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إعدام المضبوطات في وجود أعضاء الحملة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء