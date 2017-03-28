"تموين القليوبية": تسليم آخر دفعة من البطاقات الذكية للمواطنين قريبًا

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أعلن أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه ابتداءً من شهر إبريل المقبل ستختفي البطاقات الورقية تمامًا بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم آخر دفعة من البطاقات الذكية، وتقدّر بنحو 5 آلاف بطاقة، ليصل إجمالي البطاقات الذكية التي جرى تسليمها للمواطنين على مستوى المحافظة إلى 40 ألف بطاقة.

وأضاف "السيد" في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف المقررات التموينية، وفق النظام الجديد الذي قررته الوزارة لضمان حصول الفرد على السلع الأساسية شهريًا.

وأشار إلى أنه تقرر أن يكون نصيب الفرد (كيلو سكر بسعر 8 جنيهات، وكيلو أرز بسعر 6,5 جنيه، وزجاجة زيت بـ12 جنيهًا)، موضحًا أن قيمة الدعم لكل فرد 21 جنيهًا، وبالتالي يسدّد المواطن 5,5 جنيه بعد الحصول على هذه السلع من البقال التمويني.