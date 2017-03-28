أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"تموين القليوبية": تسليم آخر دفعة من البطاقات الذكية للمواطنين قريبًا

Google+ Print
"تموين القليوبية": تسليم آخر دفعة من البطاقات الذكية للمواطنين قريبًا "تموين القليوبية": تسليم آخر دفعة من البطاقات الذكية للمواطنين قريبًا

مصراوي Masrawy

أحمد السيد وكيل وزارة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أعلن أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه ابتداءً من شهر إبريل المقبل ستختفي البطاقات الورقية تمامًا بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم آخر دفعة من البطاقات الذكية، وتقدّر بنحو 5 آلاف بطاقة، ليصل إجمالي البطاقات الذكية التي جرى تسليمها للمواطنين على مستوى المحافظة إلى 40 ألف بطاقة.

وأضاف "السيد" في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف المقررات التموينية، وفق النظام الجديد الذي قررته الوزارة لضمان حصول الفرد على السلع الأساسية شهريًا.

وأشار إلى أنه تقرر أن يكون نصيب الفرد (كيلو سكر بسعر 8 جنيهات، وكيلو أرز بسعر 6,5 جنيه، وزجاجة زيت بـ12 جنيهًا)، موضحًا أن قيمة الدعم لكل فرد 21 جنيهًا، وبالتالي يسدّد المواطن 5,5 جنيه بعد الحصول على هذه السلع من البقال التمويني.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء