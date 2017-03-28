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عاشور: على المحاميات ارتداء الزي المحتشم.. والابتعاد عن "ملابس الأندية"

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عاشور: على المحاميات ارتداء الزي المحتشم.. والابتعاد عن "ملابس الأندية" عاشور: على المحاميات ارتداء الزي المحتشم.. والابتعاد عن "ملابس الأندية"

مصراوي Masrawy

سامح عاشور نقيب المحامين

كتبت ـ هاجر حسني:

قال سامح عاشور ـ نقيب المحامين، إن المحاماة ليست حرفة أو مهنة، بل رسالة للدفاع عن الحق والعدل والحرية والديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال الوطن.

وأضاف عاشور- خلال جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد المنضمين لجداول النقابة، اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي- "لكي نؤدي تلك الرسالة التي قام بها أسلافنا يجب أن يلتزم المحامي بالمظهر الجيد من خلال ارتدائه للبدلة الكاملة وروب المرافعة، أثناء الجلسات".

وشدد على ضرورة التزام المحاميات بالزي المحتشم، أثناء عملهن في المحاكم وأقسام الشرطة، ومكاتب العمل، والابتعاد عن أي ملبس يتشابه مع ما يتم ارتدائه في الأندية.

وأوضح ما درستموه في كليات الحقوق غير كاف لتأهيلكم لأن تكونوا محامين ناجحين، فالمحامي يتعلم طيلة حياته المهنية من أساتذته وزملائه وتلامذته، والقراءة والاطلاع على كافة فروع القانون.

يُذكر أنه حضر الجلسة، يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه ـ أمين عام مساعد النقابة، ومصطفى البنان، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار أعضاء المجلس.

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