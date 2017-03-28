الإسكان: تعويض الأهالي المضارين من تنفيذ الطريق الدائري الأوسطى بالعبور

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه ستتم دراسة تعويض الملكيات الخاصة المضارة من تنفيذ الطريق الدائري الأوسطى داخل مدينة العبور الجديدة، بمساحات أراض بديلة، "تعويضاً عينياً" بدلاً من التعويض النقدي، نظراً​ لتقدم العديد من المواطنين المضارين بالتماسات لدراسة هذا المطلب.

وكلَّف الوزير، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإسناد أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية المتوافق عليها بتخطيط مدينة العبور الجديدة، وذلك بالتوازي مع الطريق الدائري الأوسطى.

وشدد وزير الإسكان على أن هناك عدداً من الطرق الرئيسية التى تربط المدينة بالمحاور الهامة مثل الدائري الإقليمي، يجب البدء فى تنفيذها على الفور، مع تكليف استشاري المدينة بسرعة الانتهاء من التخطيط التفصيلي لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالمدينة.