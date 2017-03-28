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فيديو| ابنة «صيصة»: الحكومة سلمتنا بضاعة فاسدة وأمي رجعت لمسح الأحذية

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فيديو| ابنة «صيصة»: الحكومة سلمتنا بضاعة فاسدة وأمي رجعت لمسح الأحذية فيديو| ابنة «صيصة»: الحكومة سلمتنا بضاعة فاسدة وأمي رجعت لمسح الأحذية

التحرير

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قالت هدى، ابنة "الحاجة صيصة" ماسحة الأحذية والمتنكرة في زي الرجال للعمل، إن محافظ الأقصر أعطاهم كشك ومبلغ 2000 جنيه، وأنقذها من السجن بسبب الديون.

وأضافت هدى، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "والدتي مريضة وتعاني ارتفاع ضغط الدم"، موضحة أن المسؤولين وعدوهم بوضع بضاعة بالكشك بمبلغ 3 آلاف جنيه، ولكنهم اكتشفوا أن كل البضاعة فاسدة".

وتابعت: "الرئيس قابل والدتي وكرمها بـ 50 ألف جنيه، والدولة سلمتها شقة ولكن دون كهرباء أو مياه وكانوا يريدون 50 جنيها كإيجار شهري لكنها رفضت".

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واستكملت: "خفنا على الأطفال من البضاعة الفاسدة فروحت رميتها في البحر، وأمي رجعت تمسح أحذية تاني عشان تقدر تعيش".

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التحرير

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