بالصور.. وزير التربية والتعليم يفتتح 3 مدارس برأس سدر

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افتتح الدكتور طارق جلال شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 3 مدارس بمدينة رأس سدر، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الموافق 19 مارس من كل عام "ذكرى استرداد طابا".

وتم افتتاح مدرسة الشهيد رائد أيمن عبد الحميد محمد الثانوية العسكرية بنين على مساحة 7 آلاف متر، والذي تبرع ببنائها رجل الأعمال هاني العسال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "مصر إيطاليا".

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كما تم افتتاح مدرسة رأس سدر الصناعية المشتركة، ومدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية المشتركة.