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بالصور.. وزير التربية والتعليم يفتتح 3 مدارس برأس سدر

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بالصور.. وزير التربية والتعليم يفتتح 3 مدارس برأس سدر بالصور.. وزير التربية والتعليم يفتتح 3 مدارس برأس سدر

التحرير

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افتتح الدكتور طارق جلال شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 3 مدارس بمدينة رأس سدر، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الموافق 19 مارس من كل عام "ذكرى استرداد طابا".

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وتم افتتاح مدرسة الشهيد رائد أيمن عبد الحميد محمد الثانوية العسكرية بنين على مساحة 7 آلاف متر، والذي تبرع ببنائها رجل الأعمال هاني العسال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات " إيطاليا".

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كما تم افتتاح مدرسة رأس سدر الصناعية المشتركة، ومدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية المشتركة.

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