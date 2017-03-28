«أسیك كابیتال» ینھي تأسیس شركته لتطویر ٦ كیلومتر بمحور قناة السويس

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أعلن تحالف أسیك كابیتال عن تأسیس شركة العین السخنة للاستثمارات التجاریة والصناعیة (ascii) لتطویر منطقة بمساحة ٦ كیلومتر مربع من أراضي محور قناة السویس على أن تكون أول مرحلة بمساحة ملیون متر مربع ینتھي العمل بھا بنھایة 2018.

وقال أحمد صبري عضو مجلس إدارة تحالف أسیك كابیتال، في بیان صحفي صادر له صباح الیوم الثلاثاء: إن "الھدف من تأسیس الشركة یأتي في إطار سعي التحالف وجدیته في سرعة إنھاء تطویر ٦ كیلومتر مربع بمشروع محور قناة السویس لإقامة مدینة صناعیة تجاریة ضخمة علیھا".

وأضاف "صبري"، أن حجم استثمارات المشروع بالبنیة التحتیة تصل إلى ١٥٠ ملیون دولار، بالإضافة إلى إقامة 120 مصنعا ومدینة متكاملة للأعمال .

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وأشار إلى أن التحالف مكون من مجموعة من الشركات سعودیة ولبنانیة ومصریة، لإنشاء وإقامة مدینة صناعیة ضخمة تشمل مصانع لمواد البناء والصناعات الغذائیة، ومصانع للسیارات، ومناطق لوجیستیة للتخزین ومدینة أعمال وفندقین وجامعة.

وأعلن د. أحمد درویش رئیس الھیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس في كشف حسابه المعلن ینایر الماضي، عنه باعتبار التحالف أھم إنجازات المنطقة في عام 2016 بمنطقة العین السخنة جنبا إلى جنب مع شركة تیدا الصینیة وكاربون القابضة .

وكان أحمد الكریدیس تسلم عن تحالف شركات "أسیك - كابیتال" أبریل الماضي - تعاقد المنطقة الصناعیة في خلیج السویس، من الدكتور أحمد درویش رئیس الھیئة الاقتصادیة لقناة السویس، بحضور الرئیس عبدالفتاح السیسي وخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز بقصر عابدین، على ھامش زیارته الأخیرة لمصر، ضمن ما یزید على 17 اتفاقیة ومذكرة تفاھم تم توقیعھا بین البلدین.