القوى العاملة تفتتح ملتقى توظيفي بالإسكندرية اليوم

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يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظ الإسكندرية محمد سلطان، اليوم الثلاثاء، ملتقى التشغيل والحد من البطالة الذي يقام تحت شعار "بإيدينا نبنيها"، ويوفر 6000 فرصة عمل من مختلف المهن والمؤهلات، مقدمة من 33 شركة، بأجور تتراوح بين 1200 إلى 2800 جنيه، ويقام بقصر الثقافة بمدينة برج العرب الجديدة.

كما يطلق الوزير والمحافظ إشارة بدء تنفيذ المرحلة الأولى لعمل البرنامج الإلكتروني وحوسبة نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، بمكتب مدينة برج العرب، وذلك من خلال مشروع تعزيز العمل اللائق في مصر، لدعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقال "الوزير": إن "الملتقى تنظمه الوزارة، ممثلة في مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بالتعاون مع المحافظة، ويستهدف الأشخاص الطبيعيين وذوى القدرات الخاصة، من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا والعمالة العادية، كما يشارك فيه الخريجين أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال المعرض المقام لهذا الغرض، منهم عدد ممن تم تدريبهم بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، فضلًا الذين أقاموا مشروعات من خلال جمعية رجال الأعمال بالمحافظة.

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وأضاف "سعفان" أنه كلَّف محمد قنديل وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية التيسير والتسهيل على الشباب الراغب في حضور الملتقى، بتوفير وسائل انتقال مجانية.

وأكد أن المشروع يركز على تحسين النتائج بالنسبة للعمال وأصحاب العمل في القطاعات التصديرية كثيفة العمالة في مصر كالصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن بدء تنفيذ العمل بالبرنامج يعد نقلة إيجابية في العمل داخل ديوان عام الوزارة ومديريات القوي العاملة ومكاتب العمل بالمحافظات، مشددًا على مواجهة أية معوقات والتغلب عليها في سبيل تطوير العمل ومواكبة العصر.