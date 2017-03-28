في الوراق.. عاتبته على معاكستها فحاول ذبحها أمام المارة -(صور)

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الوراق بالجيزة، أمس الإثنين، واقعة مؤسفة، بعدما تعدى مسجل خطر على سيدة بآلة حادة بمنطقة الرقبة.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من العميد شريف الجمل، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بوقوع مشاجرة ووجود مصابة بالوراق.

وانتقل العقيد عمرو حافظ، مأمور قسم الوراق، إلى محل اللاغ، وتبين أن مشادة كلامية حادة نشبت بين سيدة وشخص في العقد الرابع من العمر؛ بسبب معاتبتها له على معاكستها بالشارع، تطورت إلى مشاجرة.

وكشفت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث الجيزة، أن ذلك الشخص أمسك بآلة حادة، وتعدى بها على السيدة، محدثا إصابتها بجرح بمنطقة الرقبة 6 سم، وأمكن ضبطه، واقتياده إلى القسم، ونقل المصابة إلى المستشفى.

وتبين بالفحص الجنائي، أن المتهم مختل عقليا، وسبق اتهامه في 12 قضية مختلفة، حيث تم عرضه على النيابة العامة للتحقيق.