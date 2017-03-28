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علامة واحدة هي دليل بقائك مع شريك حياتك .. تعرف عليها

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علامة واحدة هي دليل بقائك مع شريك حياتك .. تعرف عليها علامة واحدة هي دليل بقائك مع شريك حياتك .. تعرف عليها

مصراوي Masrawy

علامة واحدة هي دليل بقائك مع شريك حياتك

 كتبت- أسماء حمدي:

بشكل يومي يفكر البعض منا عن مصير علاقته بشريك حياته بعد سنة او 5 او 10 سنوات هل ستكمل العلاقة او تنتهي، مما قد يؤثر علي العلاقة نفسها.

ولكن تلك الحيرة حسمها جيمس بريس الخبير في التعارف والعلاقات، عندما حدد صفة واحدة ما ان وجدت بين الطرفين تعني ان تلك العلاقة قد تدوم طويلا.

ذكر "جيمس" وفقا لموقع "سكاي نيوز" إن أهم شيء في علاقة زوجين ناجحين هو القدرة على الاستمتاع المشترك بالضحك وحس الفكاهة، مضيفا "حتى إن طالت العلاقة بينكما، يجب أن تستمر في رؤية الجانب الفكاهي عند شريكك"، الأمر الذي سيعمق العلاقة.

ووضح ايضا ان "الحس الفكاهي يجعل الزوجين يشعران بالسعادة وتكون العلاقة قوية عندما يمكنكما الضحك على كل الأشياء وفي كل المواقف.

 

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مصراوي Masrawy

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