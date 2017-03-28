بعد الاشتباه في تسمم 17 طالبًا بالمنوفية.. إحالة مدير مدرسة "آل نجم" للشؤون القانونية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، إحالة مدير مدرسة آل نجم الابتدائية بقرية شعشاع للشؤون القانونية، بعد الاشتباه في تسمم 17 من طلاب المدرسة.

كما قرر المحافظ استبعاد مصطفى فوزى مصطفى والمتهم ببيع مواد غذائية داخل المدرسة من إدارة أشمون التعليمية، وندبه لإدارة تلا التعليمية، وكذلك مجازاة مدير الإدارة التعليمية بالخصم 3 أيام من راتبه، للإهمال في الإشراف.

وأصدر المحافظ قررًا بتشكيل لجنة من مساعد رئيس مجلس مدينة أشمون ورئيس الوحدة المحلية بشطانوف ومدير عام إدارة أشمون التعليمية ومديرا إدارة التعليم الابتدائي والإعدادى بأشمون ورئيس مكتب الأغذية الصحية بأشمون ومفتش الأغذية بالإدارة الصحية بأشمون، لمعاينة المدرسة محل واقعة الاشتباه، وأفادت أنه لا يوجد مكان مخصص لبيع الأغذية للتلاميذ داخل المدرسة، وتم التحفظ على بعض عبوات مواد غذائية وأكياس عصير غير مدون عليها أية بيانات بفناء المدرسة وذلك بمعرفة مكتب مراقبة الأغذية بأشمون لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال محافظ المنوفية إنهم "لن يتهاونوا في صحة وسلامة تلاميذ المدارس، وسيتخذون الإجراءات القانونية ضد المخطئين حال انتهاء التحقيقات".

كانت مدرسة آل نجم الابتدائية، شهدت إصابة 17 طالبًا باشتباه بالتسمم عقب تناولهم أكياس "سناكس" من خارج المدرسة، ونقلتهم الإسعاف إلى مستشفى أشمون العام، وغادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.