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بسبب ارتفاع الأسعار.. حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (صور)

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مصراوي Masrawy

حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (1)حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (1)

حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (2)حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (2)

حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (3)حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (3)

حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (4)حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (4)

حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (5)حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (5)

حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (6)حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (6)

حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (7)حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (7)

حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (8)حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (8)

حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (9)حملات شعبية بكفر الشيخ لمقاطعة الأسماك (9)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

دشن مواطنون بمحافظة كفر الشيخ، مبادرات وحملات شعبية، لمقاطعة الأسماك، بحسب فترات زمنية مختلفة، وذلك على خلفية ما شهدته أسواق حركة بيع وشراء الأسماك، خلال الآونة الأخيرة، من ارتفاع ملحوظ في الأسعار.

"إحنا بلد الأسماك..بلاش ناكل أسماك يا أهل دسوق".. مثلت تلك الكلمات شعارًا لحملة بدأت من مدينة العارف بالله إبراهيم الدسوقى، مدينة دسوق، والمشهورة بأنها من أكبر المدن تداولاً للأسماك بكل أنواعه مثل "الفسيخ والسردين، والرنجة"، حيث دشنها أحد الشباب، وقوبلت بترحاب شديد، ودعم من قطاع كبير من أهالى المدينة.

وقال مدشن الحملة محمود أبو الحسن، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى": "إن تلك الفكرة، جاءت من منطلق تدشينها سابقًا في محافظة دمياط، حتى نجحت وتراجعت الأسماك لمعدلها الطبيعي، لذلك اتخذ نفس الدرب، سعيًا لهبوط الأسعار، ولو تدريجيًّا بعدما تخطى كيلو السمك البلطى 30 جنيهًا، موضحًا أن هناك استجابة فعلية من مواطني "دسوق" بشأن هذا الأمر، فيما جارٍ تحديد موعد لبدء تنفيذ الحملة".

وتحت شعار: "خليه يعفّن لحين إشعار آخر"، دشن محمد اليماني، من بيلا، حملةً أخرى، داعيًا المواطنين، إلى مقاطعة شراء الأسماك، بداية من أمس الاثنين، ولحين إشعار آخر، حتى تهبط أسعار الأسماك، مضيفًا خلال تصريحاته لـ"مصراوي" أن تلك الحملة هدفها الغلاء الفاحش في أسعار الأسماك، وجشع بعض الباعة، بحسب قوله.

كما رصد "مصراوي"، ثالث حملات مقاطعة الأسماك في كفر الشيخ، وشعارها "مش واكلينه"، ودشنتها فرع مؤسسة القادة بالمحافظة، وأكد منسق المؤسسة محمد السقا أنه مثل باقي الأهالي، فوجئ بالارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك، لذلك اتخذ الشعار السابق، في إشارة للمقاطعة، بعدما وصلت أسعار (البلطي) إلى 35 جنيهًا، و(البوري) إلى 60 جنيهًا.

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