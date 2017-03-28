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بالصور.. إزالة 27 حالة تعدٍ على مجرى النيل بالمنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 27 حالة تعدٍ على مجرى النيل (1)إزالة 27 حالة تعدٍ على مجرى النيل (1)

إزالة 27 حالة تعدٍ على مجرى النيل (2)إزالة 27 حالة تعدٍ على مجرى النيل (2)

إزالة 27 حالة تعدٍ على مجرى النيل (3)إزالة 27 حالة تعدٍ على مجرى النيل (3)

إزالة 27 حالة تعدٍ على مجرى النيل (4)إزالة 27 حالة تعدٍ على مجرى النيل (4)

إزالة 27 حالة تعدٍ على مجرى النيل (5)إزالة 27 حالة تعدٍ على مجرى النيل (5)

المنيا - ريمون الراوي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، من إزالة 27 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل بقرية الريرمون التابعة لمجلس القروي المعصرة، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية لإزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل بالتعاون مع جهاز حماية النيل وقوات الأمن.

قال إبراهيم العربي، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن المجلس لا يألوا جهدًا في حصر جميع حالات التعدي الواقعة على مجرى نهر النيل والأراضي الزراعية وأملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وإزالتها على الفور.

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