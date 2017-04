لوبيز «لم تجد لها مأوى» وجيم كاري «عامل نظافة».. فنانون بدأوا حياتهم من الصفر

التحرير

​"لا تحسبن المجد تمرًا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا".. حكمة جسدت حياة الكثير من المشاهير الذين عانوا كثيرًا فى حياتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من نجاح وثراء، فأثرياء العالم لم يصلوا إلى تلك المكانة إلا بعد كد وتعب.

عرض موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي نماذج لمجموعة من هؤلاء المشاهير الذين وصل الحال ببعضهم قبل الشهرة إلى النوم في العربات، ليصبحوا فيما بعد من أبرز الشخصيات فى العالم وأنجحها..

أوبرا وينفري



تمتلك المذيعة الأمريكية الشهيرة "أوبرا وينفرى" التي اشتهرت بتقديم البرامج الحوارية ثروة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، إلا أن نشأتها كانت صعبة للغاية حتى إنها كانت ترتدى شكائر البطاطس لأن عائلتها لا تمتلك من المال ما يكفى لشراء ملابس لها.

عانت "وينفرى" من ظروف عائلية صعبة حيث عاشت مع جدتها بعد انفصال والديها إلى أن انتقلت مع والدها للعيش في ولاية تينيسي، ونجحت فى استكمال تعليمها الجامعي هناك حتى أصبحت مراسلة شهيرة، وعلى الرغم من بداية المشقة التى واجهتها فقد تحولت آمالها وأحلامها إلى واقع ملموس لتصبح واحدة من أغنى الشخصيات في العالم.

ليوناردو دي كابريو



الممثل الأمريكي، ليوناردو دي كابريو والحائز على جائزة الأوسكار، نمت عائلته في أجزاء بعيدة عن شرق هوليوود حيث عملت أمه سكرتيرة ووالده بائعًا للكتب المصورة، والآن أصبحت ثروته 200 مليون دولار.

ديمي مور

عاشت الممثلة الأمريكية "ديمي مور" مع أبوين مدمنين للخمور وتركت التعليم في سن 16عامًا، وعملت محصلة للديون وعارضة أزياء قبل أن تلعب دورًا ثانويًّا في "Choices" عام 1981، ووصلت ثروتها إلى 150 مليون دولار.

وكشفت ديمي لصحيفة "الجارديان" البريطانية عن هذه المعاناة فى مقابلة لها عام 2007، قائلة إنه "لم يكن لدينا الكثير من المال، دخلت مهنة التمثيل ولم يكن لدى خلفية أو اتصال بهذا العمل ولكن لم يكن لدى شىء لأخسره".

هيلاري سوانك

قبل أن يسطع نجم الممثلة الأمريكية "هيلاري سوانك"، كانت تعيش في مقطورة، والآن تحقق حلمها وحازت على جائزة الأوسكار مرتين، وعلقت على ذلك قائلة: "أنا لا أعرف ماذا فعلت في هذه الحياة لأستحق هذا، أنا مجرد فتاة أعيش في مقطورة كانت لديها حلم"، ووصلت ثروتها الآن إلى 40 مليون دولار.

جاستن بيبر



المغني الكندي الشاب "جاستن بيبر" والذي يبلغ من العمر 23 عامًا كان يعيش في كندا مع والدته، وقد تحدث عن الظروف العصيبة التي عاشها خلال حياته قائلًا: "أتذكر الجلوس في المطاعم مع والدتي، حيث كانت تجعلني أطلب الماء بدلًا من المشروبات الغازية لأن ثمنها أقل"، وقد خلفت تلك المعاناة عن ثروة 65 مليون دولار.

جينيفر لوبيز



أكدت الممثلة والمغنية الأمريكية الشهيرة جينفير لوبيز في حديث لها لموقع "الديلي ميل" البريطانى أنها كانت ترتدي أثناء طفولتها أحذية بالية، ولم تجد مأوى لها لبضعة أشهر سوى أريكة فى استوديو للرقص، والآن بلغت ثروتها 300 مليون دولار.

جيم كارى

الممثل الكندي الأمريكي "جيم كارى" تسرب من المدرسة الثانوية وعاش فى شاحنة مع عائلته، وتحدث كارى عن تلك المأساة قائلًا: "فقد والدي وظيفته عندما كان في الـ51 عامًا ولقد عملنا جميعًا معًا حراس أمن وعمال نظافة"، واستطاع النجم الكوميدى العالمى الآن تحقيق ثروة تقترب من الـ150 مليون دولار.

سيلين ديون



حظيت مغنية البوب الكندية سيلين ديون على شهرة من خلال أغانيها "My Heart Will Go On" و"The Power of Love، إلا أن الشهرة وثروتها التى قدرت بـ380 مليون دولار لم تأت من فراغ.

وتقول ديون عن ذلك "اعتاد والدي الذهاب إلى العمل سيرًا على الأقدام، ليوفر 10 سنتات كل يوم بدلًا من دفع هذا المبلغ للحافلة".