تخفيض سعر الوجبات الغذائية لطلاب جامعة أسوان



أسوان - إيهاب عمران:

قرر مجلس جامعة أسوان تخفيض سعر الوجبات للطلاب غير الساكنين بالمدن الجامعية من 12 جنيهًا إلى 7 جنيهات للوجبة.



وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة: "إن هذا القرار جاء مراعاة للبُعد الاجتماعي لطلاب الجامعة، مضيفاً أن الجامعة ستتحمّل فَرْق سعر الوجبة".



من جانبه، أشار المهندس شريف مراد، مدير المطعم المركزي بالجامعة، إلى أن هذه الوجبات تُقدَّم للطلاب غير الساكنين بالمدن الجامعية، وهي عبارة عن وجبة (غذاء) كاملة تحتوي على كل العناصر الغذائية، وتُحجز في مكتب رعاية الشباب بكل كلية، ويُجرى تناولها داخل المطعم المركزي بمقر الجامعة بصحاري.