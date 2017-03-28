بعد شكاوى الطلاب.. جامعة الإسكندرية تفتح تحقيق في نتيجة "التربية النوعية"

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت إدارة كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق موسع حول وجود أخطاء بنتائج وكنترول طلاب الفرقة الثالثة بقسم التربية الفنية بحسب شكاوى الطلاب.

وأفاد بيان صادر عن الكلية أن التحقيقات تأتي حتى يحصل كل طالب على الدرجات والتقديرات التى يستحقها، على أن تتم محاسبة من يثبت إدانته فى هذا الشأن بكل حزم وشفافية وسيتم إعلان النتائج فور انتهاء التحقيقات.

وطالبت الكلية الطلاب بانتظار نتائج التحقيقات وعدم اتخاذ إجراءات تؤدى إلى خلل فى سير العملية التعليمية بالكلية، مؤكدة حرصها على مصلحة الطالب والعمل فى شفافية ونزاهة.

وأشارت إلى النتائج التى تم إعلانها مؤقتة ولم تطبق قواعد الرفع عليها حيث أنها تطبق فى نهاية العام الجامعى على نتائج الفصلين الدراسيين طبقا للوائح جامعة الإسكندرية.

وطالبت إدارة الكلية - عقب إجتماع طارىء لها- الطلاب بعدم الانجراف وراء الآراء التى تدعو إلى الفوضى وعدم النظام وتعطيل العلمية التعليمية؛ حرصًا من إدارة الكلية على حصول الطلاب على حقوقهم.