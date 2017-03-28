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اليوم .. وزير الثقافة يفتتح ''قواعد العشق 40'' على مسرح السلام

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اليوم .. وزير الثقافة يفتتح ''قواعد العشق 40'' على مسرح السلام اليوم .. وزير الثقافة يفتتح ''قواعد العشق 40'' على مسرح السلام

مصراوي Masrawy

حلمى النمنم وزير الثقافة

كتبت- نسمة فرج:

يفتتح الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، العرض المسرحي ''قواعد العشق 40'' الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، علي مسرح السلام بالقصر العيني، بحضور الفنان خالد جلال، رئيس قطاع الانتاج الثقافي، والمخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان اشرف طلبة، مدير المسرح الحديث .

يذكر أن مسرح السلام يعاد تشغيله بعد توقف دام لأكثر من عام، تم خلاله تنفيذ إشتراطات الحماية المدنية والوقاية من الحريق.

العرض المسرحي ''قواعد العشق 40'' عن رواية للكاتبة اليف شافاق، دراما تورج، وأشراف علي الكتابة رشا عبد المنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام، وخيري الفخراني، بطولة "بهاء ثروت، وفوزية، وعزت زين، ودينا أحمد، وهاني عبد الحي، ومحمد عبد الرشيد، وإيهاب بكير، هشام علي، والمطربة أميرة أبو زيد، والمنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية، وموسيقى والحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، إضاءة إبراهيم الفرن، وأزياء مها عبدالرحمن، إخراج عادل حسان".

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