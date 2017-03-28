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قاضي "بيت المقدس" يطالب البرلمان بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

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قاضي "بيت المقدس" يطالب البرلمان بتعديل قانون الإجراءات الجنائية قاضي "بيت المقدس" يطالب البرلمان بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

مصراوي Masrawy

المستشار حسن فريد

كتب- عمرو علي:

ناشد المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، أثناء محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس"، بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ليعطيه سلطة سماع الشهود من عدمه.

جاء ذلك بعد أن طلب بضبط وإحضار 17 شاهدًا ولم يحضروا.

وطالبت النيابة بالتحرى عن الشاهد محمد سيد عبد القادر "نقاش"، والذي جاء ليشهد وهو لم يخدم أثناء انفجار مديرية أمن القاهرة ولا يعلم شيئا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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