أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية: ضبط 3 قضايا رشوة بينهم مأمور ضرائب ومسؤول بكفر الشيخ

Google+ Print
الرقابة الإدارية: ضبط 3 قضايا رشوة بينهم مأمور ضرائب ومسؤول بكفر الشيخ الرقابة الإدارية: ضبط 3 قضايا رشوة بينهم مأمور ضرائب ومسؤول بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية

كتب- محمد سامي:

تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط ثلاث قضايا رشوة، اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تم ضبط "ف.م.أ"، رئيس قسم التخطيط بمركز ومدينه كفر الشيخ لتقاضيه 190 ألف جنيه رشوة من "أ.م .ج"، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري مقابل إصداره شهادات صلاحيه موقع لأراضي مملوكة له على الطريق الساحلي الدولي، وإلغاء تخطيط طريق عام مزمع تنفيذه على أرض أملاك دولة ملاصق لأرضه وضمها له مما كان يضر خزانة الدولة بحوالي 5.4 مليون جنيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط