الرقابة الإدارية: ضبط 3 قضايا رشوة بينهم مأمور ضرائب ومسؤول بكفر الشيخ

كتب- محمد سامي:

تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط ثلاث قضايا رشوة، اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تم ضبط "ف.م.أ"، رئيس قسم التخطيط بمركز ومدينه كفر الشيخ لتقاضيه 190 ألف جنيه رشوة من "أ.م .ج"، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري مقابل إصداره شهادات صلاحيه موقع لأراضي مملوكة له على الطريق الساحلي الدولي، وإلغاء تخطيط طريق عام مزمع تنفيذه على أرض أملاك دولة ملاصق لأرضه وضمها له مما كان يضر خزانة الدولة بحوالي 5.4 مليون جنيه.