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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر السيسي إلي الأردن

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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر السيسي إلي الأردن فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر السيسي إلي الأردن

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتب- طه عبيد:

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، أبوابها استعدادًا لمغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الأردن لرئاسة وفد فى القمة العربية والتى من المنتظر أن تبدأ غدًا الأربعاء على مستوى القادة.

انتظمت الخدمات التأمينية بمحيط الاستراحة الرئاسية. كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

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