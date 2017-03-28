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الصحة للمواطنين: "بلغوا عن المخازن غير المرخصة للأدوية"

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الصحة للمواطنين: "بلغوا عن المخازن غير المرخصة للأدوية" الصحة للمواطنين: "بلغوا عن المخازن غير المرخصة للأدوية"

مصراوي Masrawy

مخازن الأدوية

كتب - أحمد جمعة:

طالبت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن مخازن الأدوية غير المرخصة، والتي يتم تخزين كميات كبيرة من الأدوية داخلها.

وقالت زيادة- في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر "استراتيجية الدواء بين الواقع والمأمول" الثلاثاء، إنه تم ضبط مخزن أدوية بمصر الجديدة غير مرخص أمس الإثنين، وأبلغ عنه "بواب إحدى العمارات".

وأضافت: "اللي يعرف مخزن أدوية غير مرخص يبلغنا، ودا مهم في ضبط سوق الدواء".

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