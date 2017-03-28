عرفات يبحث تجديد منظومة النقل مع وزير البيئة البرتغالي وسفيري كوريا والنمسا

كتب- عبدالله قدري:

عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ثلاث اجتماعات منفصلة مع كل الدكتور جواو بیدرو ماتوس فرناندیز، وزیر البیئة البرتغالي ويون سون جو سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة وجورج استيفن السفير النمساوي بالقاهرة لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة.

في اجتماعه مع وزير البيئة البرتغالي، استعرض الوزير، التكنولوجيا البرتغالية الخاصة بتصنيع الاتوبيسات الكهربائية وأهمية هذه النوعية من المركبات في الحفاظ على البيئة، حيث طالب الدكتور هشام عرفات بتقديم عروض لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها.

في اجتماعه مع السفير الكوري الجنوبي ناقش الجانبين المقترح الذي تقدم به الجانب الكوري لتمويل الخط الخامس لمترو الأنفاق، وكذلك العرض الكوري الجنوبي بتوفير التمويل والخبرة اللازمة لتطوير نظم الإشارات في المسافة بين نجع حمادي- الأقصر بخط القاهرة- السد العالي.

وشمل اللقاء التباحث حول التعاون في إعداد المخطط العام لميناء الإسكندرية، والتعاون في مجال نظم النقل الذكية (ITS) لرفع مستويات الأمان والسلامة على الطرق.

وخلال اجتماعه مع سفير النمسا بالقاهرة ناقش الجانبين التعاون في مجال صيانة وتجديدات خطوط السكك الحديدية والتعاون في مجال تطوير منظومة النقل النهري، حيث أوضح الوزير أن من أولويات الوزارة- خلال هذه الفترة- تجديد القضبان بمختلف الخطوط لزيادة عوامل السلامة والأمان وتعظيم قيمة نقل البضائع عبر السكك الحديدية والنقل النهري وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة.