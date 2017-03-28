بالصور.. تنظيم ورش "الصوب الزراعية" بـ"زراعة المنيا"

المنيا ــ ريمون الراوي:

نظمت كلية الزراعة بمحافظة المنيا، ورش عمل فنية عن الزراعة المحمية "الصوب الزراعية"، لتعزيز فرص العمل للأُسر الأكثر احتياجًا، من خلال دعم عملية التنمية المستدامة في قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح المهندس رجائي، مدير مشروع حياة للتنمية الزراعية والاستشاري الدولي، أن هذا المشروع يُموّل من: صندوق الأمم المتحدة للأمن البشرى UNTHSF""، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والحكومة اليابانية، مشيرًا إلى أنه جرى تنفيذ المشروع بنجاح في مركزَي العدوة ومغاغة، حيث تم بناء 56 صوبة فى المركزين، موضحًا عوامل نجاح نموذج مشروع حياة للصوب الزراعية، والتي تتمثل في تكنولوجيا بسيطة في متناول يد المزارع، وبناء نماذج استرشادية ناجحة، وتوفير الدعم الفني والإرشاد الزراعي، والزيارات الميدانية ودراسات الجدوى الاقتصادية.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن تنظيم هذه الورش يأتي لدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية الشاملة في قرى ومراكز المحافظة، بحيث تقوم الصوبة الزراعية الواحدة بتوفير 3 فرص عمل حقيقية للشباب، يستطيع أن يدر بها دَخْل مناسب لنفسه والمجتمع.

من جهته، أشار الدكتور عادل عبد الله، وكيل كلية الزراعة لشئون البيئة، إلى أن الدورة شارك فيها 15 مهندسًا من مديرية الزراعة، و4 مهندسين زراعيين من مؤسسة رؤية حياة، و11 خريجًا من كلية الزراعة حديثي التخرج، و37 طالبًا من طلاب كلية الزراعة شعبة البساتين والتكنولوجيا الحيوية والمحاصيل.

جاءت ورش العمل تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد عبده، عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل عبد الله، وكيل كلية الزراعة لشئون البيئة، والدكتور سيد حسن حمودة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس رجائي، مدير مشروع حياة للتنمية الزراعية والاستشاري الدولي.